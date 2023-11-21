План избранного президента Аргентины начал претворяться в жизнь.

Хотя в незападной части мира всё громче звучат голоса в поддержку дедолларизации, то есть, ухода от доллара США как резервной и основной расчётной валюты, в отдельных странах и в отдельных отраслях по причине крайне плачевного состояния их экономик пока происходит обратная ситуация. О том, что Valve переведёт Турцию и Аргентину в Steam на доллары США, компания сообщила ещё в конце октября, пообещав это сделать 20 ноября. Указанный день настал, ещё добавим сюда постепенность данного процесса, и вот, теперь пользователи Steam в данных странах резко начнут платить за игры в два, а то и в несколько раз больше.

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Связано это, естественно, с постоянной и уже неконтролируемой инфляцией вкупе со столь же неконтролируемым ослаблением аргентинского песо и турецкой лиры. В Турции и Аргентине годовая инфляция либо приближается, либо переваливает за 100 %, поэтому постоянно вносить правки в ценники уже нецелесообразно, и в Steam решили перевести цены в данных регионах на пока ещё стабильные доллары.

Почему это касается нас? Потому что многие российские пользователи как раз-таки «переехали» в турецкий и аргентинский регионы Steam с началом санкционного давления на Россию, к которому присоединились и большинство крупных западных (и японских) игровых издателей. Так что теперь придётся «переезжать» в Казахстан, а дальше уже как вам велит поступать чувство собственного достоинства: продолжать покупать игры ушедших издателей окольными путями или же игнорировать их продукцию вплоть до официального возвращения на рынок. Ну, либо продолжать оставаться в российском регионе, но с заметно ограниченным выбором доступных видеоигр.

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Любопытно, что вчера в Аргентине был избран новый президент Хавьер Милей, в сомнительной экономической программе которого, в частности, числится план по отказу от аргентинских песо и переход на доллары США. Что ж, с сегодняшнего дня аргентинские геймеры смогут на относительно лёгком и не критичном для жизни примере узнать, что это будет означать для экономики государства.