Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Steam перевёл Турцию и Аргентину на доллары из-за постоянного ослабления их национальных валют
План избранного президента Аргентины начал претворяться в жизнь.

реклама

Хотя в незападной части мира всё громче звучат голоса в поддержку дедолларизации, то есть, ухода от доллара США как резервной и основной расчётной валюты, в отдельных странах и в отдельных отраслях по причине крайне плачевного состояния их экономик пока происходит обратная ситуация. О том, что Valve переведёт Турцию и Аргентину в Steam на доллары США, компания сообщила ещё в конце октября, пообещав это сделать 20 ноября. Указанный день настал, ещё добавим сюда постепенность данного процесса, и вот, теперь пользователи Steam в данных странах резко начнут платить за игры в два, а то и в несколько раз больше.

реклама

Связано это, естественно, с постоянной и уже неконтролируемой инфляцией вкупе со столь же неконтролируемым ослаблением аргентинского песо и турецкой лиры. В Турции и Аргентине годовая инфляция либо приближается, либо переваливает за 100 %, поэтому постоянно вносить правки в ценники уже нецелесообразно, и в Steam решили перевести цены в данных регионах на пока ещё стабильные доллары.

Почему это касается нас? Потому что многие российские пользователи как раз-таки «переехали» в турецкий и аргентинский регионы Steam с началом санкционного давления на Россию, к которому присоединились и большинство крупных западных (и японских) игровых издателей. Так что теперь придётся «переезжать» в Казахстан, а дальше уже как вам велит поступать чувство собственного достоинства: продолжать покупать игры ушедших издателей окольными путями или же игнорировать их продукцию вплоть до официального возвращения на рынок. Ну, либо продолжать оставаться в российском регионе, но с заметно ограниченным выбором доступных видеоигр.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Любопытно, что вчера в Аргентине был избран новый президент Хавьер Милей, в сомнительной экономической программе которого, в частности, числится план по отказу от аргентинских песо и переход на доллары США. Что ж, с сегодняшнего дня аргентинские геймеры смогут на относительно лёгком и не критичном для жизни примере узнать, что это будет означать для экономики государства.

#финансы #steam #valve #экономика #турция #аргентина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по управляемым ракетам «Вихрь-1» для вертолётов Ка-52
Путин поздравил избранного президента Аргентины с победой на выборах
В Минпромторге заявили о 10-процентном росте выпуска автомобилей в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
183
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
19
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
18
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
6
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
2
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
13
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
7

Сейчас обсуждают

b0n3z
03:39
чистят теплосъемники в уз-ванне и там пох вообще как устроен теплосъемник
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
REY_B_
03:37
Акции растут на фоне погружения США в глубокую дупу... С чего это они тогда растут? Так в этом году США нарисовали более 2 триллионов баксов! В следующем больше 3 трюликов нарисуют... Реальной экономи...
Dow закрывается в понедельник с повышением на 200 пунктов, поскольку Microsoft повышает индексы
b0n3z
03:28
таблеточки принимать не забывай
США не стоит обольщаться итогами переговоров Байдена и Си — The Conversation
s2601d
03:28
Не дай бог они еще один Defective Edition выпустят, да и если компнуть по глубже, все ровно это будет другая игра, ибо лицензию на множество музыки включая Vladivostok FM они явно не будут восстанавли...
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
REY_B_
03:12
Возможно. Официальная статистика давно с фактами не бьётся. Тот же Китай и Индия. Население у них примерно одинаковое. Но Индия вся распахана пол поля, а Китай горы, пустыни и ... леса! По потреблению...
Украине не хватает мужчин на фронте и они пополняют ряды женщинами
glavhyilo
03:12
данилов он бандит из 90-х,по кличке мячик.
Глава СНБО Украины жалуется, что Запад начинает предлагать Киеву переговоры с Москвой
Апшеронский скакел
03:08
Отключи файл подкачки и запусти любую игру ААА. Больше от тебя ничего не требуют! И сам всë увидишь. Да, и у меня отключëн файл подкачки, так как у меня 32 гига оперативы, так как мне нафиг не сдалась...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
NONsens
03:03
Ещё одна архитектура ещё толком не реализована в кремнии, но уже обещает "догнать и перегнать" Intel. Мы в МЦСТ любим поржать над такими братьями по духу.
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
None7
02:39
Статья 29 Конституции РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом; гарантируется свобода ...
Провайдер «Ярнет» рассказал, что такое ТСПУ, разработанное Роскомнадзором
[Zero]
02:22
Я когда играю, никакой софт не выключаю, часто и торренты качаются, и видео идет, и т.д. Но у меня 13700KF и RTX 4090. И попрошу без оскорблений.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем