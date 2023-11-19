Уже рухнул до 69 %.

Космическая RPG Starfield, которую в Bethesda преподносили чуть ли не как революцию в игровой промышленности, на поверку оказалась крайне скучным, слабым с сюжетной и геймплейной точек зрения продуктом, после которого у фанатов The Elder Scrolls началась паника касательно того, что современные девелоперы сотворят с их любимой франшизой в следующей, формально шестой номерной части серии.

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Поводов для опасений с каждым днём становится всё больше: если на старте продаж многие геймеры заранее от радости писали позитивные отзывы, благодаря чему стартовый рейтинг Starfield в Steam приближался к более чем достойным 90 %, то на сегодняшний день система приходит в своеобразное равновесие, и реальные отзывы начинают вытеснять все те радостные «рецензии» от тех, кто поиграли в новинку от 0,1 до 0,3 часа.

Итак, на сегодняшний день общий пользовательский рейтинг Starfield в Steam составляет 69 %, тогда как актуальный рейтинг и вовсе рухнул до 48 %. Ничего нового за эти два месяца в данной RPG не произошло — до геймеров просто начинает добивать реальность, и они массово критикуют проект за слабую проработку мира, невыразительных персонажей, где ни у одного из них не за что «зацепиться», большую часть локаций, которые явно делались в автоматическом режиме, и многое другое.

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Недавно, к слову, «онлайн» Starfield в Steam сравнялся, а затем и вовсе уступил The Elder Scrolls V Skyrim. И это, учитывая тот факт, что «Скайрим» в 72 раза старше «Старфилда».