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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Онлайн Starfield в Steam всего за два месяца упал ниже TES V Skyrim
Одной игре два месяца, другой двенадцать лет. Печально это всё, если честно.

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Хотя то, что будет собой представлять Starfield от Bethesda Game Studios, было очевидно ещё задолго до релиза проекта, многие фанаты творчества «Беседки», фактически выросшие и повзрослевшие на играх серий The Elder Scrolls и Fallout, явно рассчитывали на большее, нежели то, что предстало перед их глазами. Starfield раскритиковали за невнятную, затянутую и долго раскрывающуюся сюжетную линию, сомнительные решения в геймдизайне, слабую проработку игрового мира, несоответствующие годы выхода игры анимации, а также неоправданно высокие системные требования.

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Как итог, по прошествии двух месяцев «онлайн» Starfield уже просел ниже, чем суммарно у The Elder Scrolls V Skyrim и The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, являющихся одной и той же игрой, но с немного отличающимся графическим исполнением.

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Например, на момент написания данной заметки пиковый суточный онлайн двух версий The Elder Scrolls V Skyrim в Steam составлял 26 800 человек, а у Starfield — 26 705 человек. Вы скажете, что разница минимальна, и будете, безусловно, правы, если только не будете учитывать тот факт, что «Скайриму» три дня назад исполнилось двенадцать лет, а Starfield сегодня — два месяца. Говорят, что время расставляет всё по своим местам, и, судя по всему, в отношении Starfield всё уже расставлено.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield #the elder scrolls v skyrim
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