Одной игре два месяца, другой двенадцать лет. Печально это всё, если честно.

Хотя то, что будет собой представлять Starfield от Bethesda Game Studios, было очевидно ещё задолго до релиза проекта, многие фанаты творчества «Беседки», фактически выросшие и повзрослевшие на играх серий The Elder Scrolls и Fallout, явно рассчитывали на большее, нежели то, что предстало перед их глазами. Starfield раскритиковали за невнятную, затянутую и долго раскрывающуюся сюжетную линию, сомнительные решения в геймдизайне, слабую проработку игрового мира, несоответствующие годы выхода игры анимации, а также неоправданно высокие системные требования.

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Как итог, по прошествии двух месяцев «онлайн» Starfield уже просел ниже, чем суммарно у The Elder Scrolls V Skyrim и The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, являющихся одной и той же игрой, но с немного отличающимся графическим исполнением.

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Например, на момент написания данной заметки пиковый суточный онлайн двух версий The Elder Scrolls V Skyrim в Steam составлял 26 800 человек, а у Starfield — 26 705 человек. Вы скажете, что разница минимальна, и будете, безусловно, правы, если только не будете учитывать тот факт, что «Скайриму» три дня назад исполнилось двенадцать лет, а Starfield сегодня — два месяца. Говорят, что время расставляет всё по своим местам, и, судя по всему, в отношении Starfield всё уже расставлено.