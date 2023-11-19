Отзывы в Steam у неё замечательные.

Разработчики из Croteam совместно с издательством Devolver Digital объявили, что их технологичная головоломка от первого лица The Talos Principle 2 разошлась тиражом свыше 100 тысяч копий. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге проекта.

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В своём обращении к игрокам авторы головоломки поблагодарили фанатов за преданность и проявленный интерес к произведению. The Talos Principle 2 удалось добиться первых серьёзных результатов по продажам спустя пару недель после релиза — для проекта столь нишевого жанра это достойный результат.

Стоит отметить, что пользователи Steam достаточно тепло приняли The Talos Principle 2. На момент написания данного материала у проекта набралось свыше 3 тысяч отзывов, из которых 95 % являются положительными.

Действие головоломки происходит в мире, в котором люди давно вымерли, но их культура продолжает жить в городе роботов. Геймер отправляется в захватывающее приключение с целью открыть секреты огромного загадочного сооружения, которое таит в себе большую силу.

«Решите множество задач разного уровня сложности, включая хитроумные метаголоволомки и особенно сложные золотые головоломки. Вы можете завершить игру, пропустив часть испытаний, или попытаться получить награды за полное прохождение. Разнообразные новые способности, такие как управление гравитацией и перенос сознания, дополнят механику оригинальной игры, и вас будет ждать обновлённый, но знакомый игровой процесс», — рассказывают разработчики о тонкостях геймплея The Talos Principle 2.

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The Talos Principle 2 поступила в продажу 2 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.