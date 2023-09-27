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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Вернувшийся в Blizzard ветеран компании Крис Метцен стал исполнительным творческим руководителем вселенной Warcraft
Видимо, в Blizzard поняли, что современное поколение девелоперов способно только продавать «косметику» по цене полноценных игр.

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Цикличность истории порой принимает удивительные формы. В 2016 году Крис Метцен, проработавший в Blizzard больше двадцати лет и принимавший самое непосредственное участие в создании культовых франшиз студии — Diablo, Warcraft и StarCraft — покинул компанию, чтобы «уйти на пенсию» и хорошенько отдохнуть. Долго на пенсии Метцену, впрочем, не сиделось: в 2020 году он вместе с другим ветераном Blizzard Майком Гилмартином основал коллектив Warchief Gaming, который, как оно практически всегда случается с самостоятельными проектами выходцев из именитых коллективов, так ничего внятного на этот свет не произвёл.

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В конце 2022 года Метцен понял, что лучше возвратиться в «альма-матер» и возобновить работу над своим любимым детищем — вселенной Warcraft. Как ни странно, но в Blizzard Метцена приняли с распростёртыми объятьями, и вот, сегодня стало известно, что он возобновил работу в студии на полный рабочий день в должности исполнительного творческого руководителя вселенной Warcraft.

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На данный момент, отметили в Blizzard, основной задачей Метцена является поддержка команды World of Warcraft в «создании нового поколения приключений». В подробности нас посвятят в рамках фестиваля BlizzCon, который пройдёт в начале ноября этого года наконец-то после окончания коронабесия в «живом» формате.

#blizzard
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