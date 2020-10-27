Ветеран Blizzard Крис Метцен основал студию Warchief Gaming и будет создавать настольные игры
Крис Метцен покинул пост вице-президента и сценариста Blizzard осенью 2016 года. О дальнейшей трудовой деятельности разработчика много лет ничего не было слышно, и вот, несколько часов назад Метцен объявил о том, что вместе с бывшим вице-президентом Blizzard по контролю качества Майком Гилмартином основал коллектив Warchief Gaming, который будет заниматься производством настольных игр.
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По словам Метцена, после ухода из Blizzard он взял отдых, но впоследствии решил вернуться к одной из своих юношеских страстей — настольным играм. Так был создан клуб любителей «настолок» Warchief Gaming, который теперь реорганизован в студию. Правда, сотрудников в ней пока всего трое: сами Метцен и Гилмартин, а также присоединившийся к ним Райан Коллинс, один из геймдизайнеров Hearthstone.
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Наблюдается интересная ситуация, когда ветераны Blizzard регулярно покидают «альма-матер», чтобы заниматься любимым делом или же тем, на что у Blizzard под давлением Activision уже не хватает ни воли, ни управленческого ресурса.
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