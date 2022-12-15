Творческие люди нередко не могут десятилетиями задерживаться на одном месте и ищут новые возможности для самореализации. Крис Метцен, при котором, пожалуй, Blizzard сформировалась в том виде, в котором её ещё помнят ностальгирующие геймеры, покинул компанию в 2016 году, чтобы взять перерыв и основать собственный коллектив Warchief Gaming. Сегодня стало известно, что он вернулся в Blizzard, чтобы работать над серией Warcraft.
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Ожидать каких-то чудес от возвращения Метцена не стоит. Во-первых, от прежней Blizzard в компании не осталось уже никого, а во-вторых, Крис будет занимать должность творческого советника. Сначала он будет консультировать команду World of Warcraft, затем переключится на «другие проекты в этой растущей франшизе».
Крис Метцен стоял у истоков Blizzard и в той или иной форме принимал участие в работе над всеми основными проектами студии, включая серии Warcraft, StarCraft, Diablo и Overwatch.