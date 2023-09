Не самый плохой результат.

Разработчики из студии FromSoftware поделились информацией о продажах ролевого экшена Sekiro: Shadows Die Twice — всё было опубликовано в социальных сетях и на сайте. По состоянию на 26 сентября проект нашёл свыше десяти миллионов копий, на что у него ушло четыре с лишним года.

реклама

Напомним, Sekiro: Shadows Die Twice предлагает игроку стать «одноруким волком» — изуродованным воином-изгоем, которого спасли от верной смерти. Поклявшись защищать молодого господина, являющегося наследником древнего рода, главный герой наживает много опасных противников, среди которых — безжалостный клан Асина. В какой-то момент главный герой отправляется в опасный путь, чтобы спасти его. Поскольку «ничто, даже смерть, не помешает восстановить свою честь».

«Отправляйтесь в путешествие по Японии периода Сэнгоку конца XVI столетия. Это было жестокое время непрекращающихся конфликтов, и вам предстоит столкнуться с чудовищными врагами, населяющими этот мрачный безумный мир. Обрушьте на противников целый арсенал смертоносных протезов и мощные способности ниндзя. Действуйте скрытно, залезайте на высокие точки и уничтожайте врагов в кровавых битвах», — гласит официальное описание проекта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Sekiro: Shadows Die Twice смогла завоевать важную награду «Игра года» на церемонии The Game Awards 2019, а также аналогичное звание на Steam Awards. Проект доступен на ПК, PS4, Xbox One, а также на консолях текущего поколения по обратной совместимости.