На минуточку, спустя 15 лет после выхода предыдущей части серии.

Пока The Elder Scrolls VI потихоньку превращается в Half-Life 2 Episode Three, внимательные журналисты находят в официальной документации Microsoft, которая, напомним, с некоторых пор владеет компанией ZeniMax Media, а через неё — Bethesda, любопытную информацию. В частности, в документах, предоставленных Microsoft для судебного разбирательства с участием Федеральной торговой комиссии был найден комментарий компании относительно выхода шестой номерной части «Свитков».

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Из этого комментария следует, что сроки выпуска The Elder Scrolls VI ещё подлежат корректировке, но на момент создания документа компания предполагала, что новинка поступит в продажу не раньше 2026 года.

Как бы печально это ни звучало, но данный прогноз выглядит реалистичным. Необходимо понимать, что сейчас у Bethesda Game Studios всё внимание сконцентрировано на Starfield, которую нужно обеспечивать обновлениями и пострелизным контентом. The Elder Scrolls VI же только в прошлом месяце вышла из стадии препродакшена и перешла в раннюю стадию разработки. Проще говоря, реальная работа над следующими «Свитками» началась только месяц назад, и нетрудно догадаться, сколько времени потребует её доведение до некоего осмысленного финала.