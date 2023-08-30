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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Elder Scrolls VI перешла на раннюю стадию активного производства
С момента анонса игры, если что, прошло уже больше пяти лет.

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На случай, если вы вдруг забыли, а забыть этот факт, учитывая, что с его момента прошло уже больше пяти лет, напомним, что в начале лета 2018 года Bethesda официально объявила о том, что работает над следующей игрой серии The Elder Scrolls. На тот момент проекту был присвоен лишь порядковый номер VI, без подзаголовков и подробностей, и с тех пор конь там фактически не валялся: всё внимание Bethesda сейчас сосредоточено на масштабной космической RPG Starfield, и в ближайшие годы также будет сосредоточено именно на ней.

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И чтобы фанаты The Elder Scrolls не радовались, но и не отчаявались раньше времени, вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс сообщил, что разработка шестой части «Свитков» перешла в активную фазу, то есть, вышла из препроизводства. Впрочем, процесс только начался, и можно только гадать, сколько времени пройдёт, прежде чем Bethesda будет, что показать и рассказать.

Большая часть Bethesda Game Studios, добавил Хайнс, продолжает работать над Starfield, и будет продолжать этим заниматься в течение продолжительного времени после релиза. Проще говоря, реальная активная работа над TES VI начнётся только тогда, когда закончится контентная поддержка Starfield.

Релиз Starfield состоится 6 сентября для всех и 1 сентября для тех, кто подпадают под ранний доступ. По сути, для предзаказчиков.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield #the elder scrolls vi
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