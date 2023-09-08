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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Starfield на сегодняшний день уже сыграли свыше шести миллионов человек
Сколько из них по подписке Xbox Game Pass — вопрос хороший. И ответ на него, конечно, никто не даст.

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Поскольку видеоигровая промышленность стремительно по аналогии с телевидением уходит в «подписку», то привычная статистика количества проданных копий в перспективе совсем перестанет иметь значение. Все будут говорить только о количестве хотя бы один раз запустивших игру геймерах, которым, в принципе, всё равно, что запускать, ведь «банкет» и так уже оплачен. Вот и Bethesda сегодня расщедрилась на отличную, по её мнению, статистику пользовательской заинтересованности в космической ролевой игре Starfield.

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Как следует из официальной публикации Bethesda в социальных сетях, к сегодняшней ночи число игроков, опробовавших Starfield, превысило шесть миллионов пользователей. Таким образом, Starfield стала самой успешной на старте продаж игрой за всю историю Bethesda.

Важно понимать, что Starfield, как и практически все другие игры, выходящие под эгидой Microsoft, с самого старта присутствуют в Xbox Game Pass, поэтому каковы реальные результаты Starfield в плане количества проданных копий, мы можем никогда не узнать. Зато способ «раздувать» свои статистические показатели для разработчиков — идеальный.

Несмотря на то, что Starfield с трудом работает даже на самых производительных современных компьютерах, изобилует багами, а также явно с технической точки зрения не соответствует году выпуска, пользовательские оценки у новинки вполне достойные и болтаются в районе 80 %. Вот такие чудеса порой случаются.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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У тебя не только ума, но и логики нет. Для купивших ВК или проц выдавали ключи для бокса? А чего не для свитча? Ты в очередной раз подтвердил сою никчёмность.
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Dante1980
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