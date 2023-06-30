В магазине Steam стартовала летняя распродажа — двухнедельный праздник игр всех жанров со скидками и развлечениями. По такому случаю компания Valve представила короткий трейлер, а само мероприятие, напомним, продлится до 13 июля, 20:00 по Москве.
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Уникальным предложением текущего мероприятия Valve назвала портативный компьютер Steam Deck со скидкой 20 %. Команда также напомнила о существовании специального списка из ста самых популярных игр на Steam Deck в текущего году, многие из них принимают участие в распродаже.
В каждый день распродажи игроки могут получить бесплатный стикер, в магазине предметов за очки можно найти новый сезонный значок. Также доступны два совершенно новых авторских профиля. Наконец, в рамках распродажи будет возможность получить коллекционные карточки, чтобы повысить уровень значка.
Но важно не это, а сами предложения. Конечно, для жителей РФ и РБ, которые не перевели свои аккаунты в другие регионы, набор игр со скидками будет значительно меньше. Зато, как мы уже знаем по предыдущей новости, платёжный сервис Qiwi отныне позволяет пополнить аккаунт без каких-либо проблем.