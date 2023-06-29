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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В российском Steam вернули возможность пополнения кошелька через Qiwi
Почти без комиссии. Официально.
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В российском Steam появилась возможность пополнения кошелька через платежный сервис Qiwi. Достаточно вбить в поиске сервиса слово «Steam», выбрать нужный вариант (манипуляции с тенге теперь не нужны), указать номер аккаунта (имя) и оплатить сумму от 100 рублей.

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Сервис Qiwi, как утверждается, комиссию за пополнение денег не берёт. Но при конвертации в доллары (именно они поступают на аккаунт пользователя) курс рассчитывается исходя из расчёта 1 доллар за 100 рублей. А вот уже Steam при конвертации для пополнения рублёвого кошелька выставляет другой курс.

Мы самолично опробовали возможность пополнения Steam через Qiwi в качестве эксперимента. Всё действительно работает, сколько получилось «закинуть» из потраченных 100 рублей — видите сами.

Напомним, после февральских событий прошлого года магазин Valve полностью отключил возможность совершения покупок для жителей РФ и РБ. Привыкшим к сервису геймерам приходилось либо «пользоваться 100 % скидкой» на пиратских торрент-трекерах, либо переводить свои аккаунты в другие регионы на свой страх и риск.

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Также не стоит забывать, что появившаяся возможность пополнения рублёвого Steam-кошелька не отменяет знаменитую ошибку «Ой, извините», которая уже давно стала отдельным поводом для шуток. Она, напомним, появляется всякий раз, когда пользователь переходит на страницу с игрой от тех разработчиков, которые решили «уйти» от россиян и белорусов.

#steam #valve #qiwi
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