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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Path of Exile 2 показали свежий трейлер и пообещали поделиться новыми подробностями игры в конце июля
Потому что нельзя просто так взять и рассказать всё сразу и в один день.
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Ролевой экшен Path of Exile, который до момента выхода Diablo IV считали лучшим представителем своего жанра (да и сейчас наверняка тоже так считают), в перспективе обзаведётся сиквелом, который заместит собой оригинал. Хотя анонс Path of Exile 2 состоялся ещё несколько лет назад, сроки его запуска по-прежнему остаются неизвестными. Сегодня студия Grinding Gear Games приняла участие в мероприятии Summer Game Fest 2023, куда и привезла пусть и коротенький, но всё же свежий трейлер Path of Exile 2.

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В нём показали немножко свежего геймплея, а также объявили о том, что за новыми подробностями следует возвращаться 28—29 июля в рамках тематического мероприятия ExileCon. Соизволят ли разработчики огласить дату выхода в конце июля, также неясно, но намёк на важность ExileCon конкретно в этом году слишком уж «толстый».

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Напомним, что Path of Exile 2 фактически станет заменой оригинальной Path of Exile и выйдет в качестве крупного обновления. На сегодняшний день это вполне естественный подход, при котором разработчики делают так, что ключевой игровой процесс и весь достигнутый геймерами прогресс остаются на месте. В случае с игрой, в которую геймеры вложили не один год своих стараний, по-другому просто нельзя.

#grinding gear games #path of exile 2
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