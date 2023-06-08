Ролевой экшен Path of Exile, который до момента выхода Diablo IV считали лучшим представителем своего жанра (да и сейчас наверняка тоже так считают), в перспективе обзаведётся сиквелом, который заместит собой оригинал. Хотя анонс Path of Exile 2 состоялся ещё несколько лет назад, сроки его запуска по-прежнему остаются неизвестными. Сегодня студия Grinding Gear Games приняла участие в мероприятии Summer Game Fest 2023, куда и привезла пусть и коротенький, но всё же свежий трейлер Path of Exile 2.
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В нём показали немножко свежего геймплея, а также объявили о том, что за новыми подробностями следует возвращаться 28—29 июля в рамках тематического мероприятия ExileCon. Соизволят ли разработчики огласить дату выхода в конце июля, также неясно, но намёк на важность ExileCon конкретно в этом году слишком уж «толстый».
Напомним, что Path of Exile 2 фактически станет заменой оригинальной Path of Exile и выйдет в качестве крупного обновления. На сегодняшний день это вполне естественный подход, при котором разработчики делают так, что ключевой игровой процесс и весь достигнутый геймерами прогресс остаются на месте. В случае с игрой, в которую геймеры вложили не один год своих стараний, по-другому просто нельзя.