Разработчики из Hell Games представили трейлер обновления Singularity Expedition для симулятора космических приключений No Man’s Sky. Основными темами апдейта станут самосознание искусственного интеллекта и осознание того, что значит быть живым.
реклама
Обновление должно уже выйти на всех целевых платформах, деньги за его установку авторы не потребуют. Singularity Expedition включает в себя новую экспедицию, которая продлится около пяти недель. Помимо этого, сообществу откроют глобальные цели с получением наград, а также с новыми устройствами и другим контентом. Полный список изменений есть на официальном сайте.
Помимо этого, разработчики напомнили, что совсем недавно No Man’s Sky стала доступна на macOS, игра также обзавелась полной поддержкой PlayStation VR2.
No Man’s Sky после своего скандального релиза стала одним из немногих случаев в истории видеоигр, когда разработчики не только на словах признали своё наплевательское отношение к продукту, но и подтвердили желание всё исправить на деле.
На старте продаж у No Man’s Sky был просто чудовищный рейтинг, но прямо сейчас в том же Steam всё в порядке: 75 % положительных отзывов из более 203 тысяч написанных. А если взять рейтинг на основе недавних обзоров, то ситуация обстоит ещё лучше: 88 % при более 1 тысячи материалов.