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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы The Lord of the Rings Gollum попросили прощения за провальный релиз проекта
Всё это уже не вызывает ни горечи, ни смеха (даже гомерического), ни каких бы то ни было эмоций вообще.
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Вчера состоялся релиз The Lord of the Rings Gollum — приключения по вселенной «Властелина колец», в котором вы играем за любимого многими персонажа по имени Голлум (он же Смеагол). Ещё на этапе демонстрации первых кадров игрового процесса геймеры и журналисты пришли к очевидному выводу, что перед нами феерический провал, за который девелоперам впоследствии придётся извиняться. Впрочем, очевидно это было всем, кроме тех, кому осознание реальности должно было прийти ещё за многие годы до показа — самих разработчиков. Как итог: разгромные оценки, море нелицеприятных шуток, мемов и полное отсутствие какого бы то ни было будущего.

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И вот, представители Daedalic Entertainment не придумали ничего лучше, как попросить у фанатов вселенной прощения и пообещать выпустить обновление, которое исправит недостатки и позволит «насладиться» игрой.

Подобные заявления должны вызывать у одних смех, а у других недоумение, у нас же они не вызывают никаких эмоций. Всё, что произошло, было ожидаемо задолго до релиза, и, глядя на то, что по мере приближения к этому самому релизу ничего не исправляется, можно сделать один неприятный вывод: разработчикам, которые в данном случае ещё и сами себе являются издателями, то есть, надзорного органа не существовало, было по барабану. Принимать извинения? Категорически нет. Почему? Да потому что девелоперов предупреждали и указывали на недостатки, но они проявляли исключительно индифферентность.

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Удивительно, почему в современной игровой индустрии утрачена практика проверки игр перед их выпуском в релиз. Слишком уж часто приходится читать однотипные извинения разработчиков, которые на протяжении нескольких лет будто не знали, в каком состоянии находится их собственный продукт. Также следует задать вопросы геймерам, которые зачем-то вслепую продолжают покупать видеоигры мало того что на релизе, так хуже того — по предзаказу — тем самым откровенно балуя современных игроделов.

#daedalic entertainment #the lord of the rings gollum
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