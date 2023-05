Всё это уже не вызывает ни горечи, ни смеха (даже гомерического), ни каких бы то ни было эмоций вообще.

Вчера состоялся релиз The Lord of the Rings Gollum — приключения по вселенной «Властелина колец», в котором вы играем за любимого многими персонажа по имени Голлум (он же Смеагол). Ещё на этапе демонстрации первых кадров игрового процесса геймеры и журналисты пришли к очевидному выводу, что перед нами феерический провал, за который девелоперам впоследствии придётся извиняться. Впрочем, очевидно это было всем, кроме тех, кому осознание реальности должно было прийти ещё за многие годы до показа — самих разработчиков. Как итог: разгромные оценки, море нелицеприятных шуток, мемов и полное отсутствие какого бы то ни было будущего.

реклама

И вот, представители Daedalic Entertainment не придумали ничего лучше, как попросить у фанатов вселенной прощения и пообещать выпустить обновление, которое исправит недостатки и позволит «насладиться» игрой.

Подобные заявления должны вызывать у одних смех, а у других недоумение, у нас же они не вызывают никаких эмоций. Всё, что произошло, было ожидаемо задолго до релиза, и, глядя на то, что по мере приближения к этому самому релизу ничего не исправляется, можно сделать один неприятный вывод: разработчикам, которые в данном случае ещё и сами себе являются издателями, то есть, надзорного органа не существовало, было по барабану. Принимать извинения? Категорически нет. Почему? Да потому что девелоперов предупреждали и указывали на недостатки, но они проявляли исключительно индифферентность.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Удивительно, почему в современной игровой индустрии утрачена практика проверки игр перед их выпуском в релиз. Слишком уж часто приходится читать однотипные извинения разработчиков, которые на протяжении нескольких лет будто не знали, в каком состоянии находится их собственный продукт. Также следует задать вопросы геймерам, которые зачем-то вслепую продолжают покупать видеоигры мало того что на релизе, так хуже того — по предзаказу — тем самым откровенно балуя современных игроделов.