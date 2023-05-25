Потому что если не тянуть кота за хвост, то про игру быстро забывают.

Вчера в рамках Sony PlayStation Showcase нам продемонстрировали свежий трейлер Alan Wake II, в котором, в общем-то, не было ничего нового или интересного. Очевидно, что разработчики будут тянуть с оглашением и показом всех подробностей настолько долго, насколько это вообще возможно, и вот, сегодня продюсер и ведущий летней игровой презентации Summer Game Fest Джефф Кили сообщил, что видео с игровым процессом Alan Wake II покажут именно на этом мероприятии, которое пройдёт 8 июня.

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В подробности Кили не вдаётся, поэтому неясно, сколько по времени займёт показ игрового процесса Alan Wake II. Известно лишь, что геймплей будет «чистым», что, по всей видимости, означает демонстрацию игровых кадров без различных вставок и нарезок.

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По плану, продолжение приключений писателя с фонариком выйдет в свет 17 октября. Напомним, что в сиквеле также поменяется и игровой жанр: ожидайте хоррор от третьего лица со всеми вытекающими из этого последствиями.