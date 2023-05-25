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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежий трейлер Alan Wake 2 с презентацией главной героини и точной датой релиза
Без Алана, конечно, дело не обойдётся.
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Финские разработчики из Remedy Entertainment в рамках мероприятия PlayStation Showcase показали новый трейлер хоррора Alan Wake 2. Свежий ролик дал понять, что в игре будет два главных героя: собственно, сам Алан Вейк, а также девушка-полицейский.

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В какой-то момент в представленном ролике «засветилась» моделька самого Сэма Лейка. Хорошо ли она сделана — это уже другой вопрос. Агенты (девушка и некто с внешностью сценариста Remedy) будут разыскивать Алана, попутно разбираясь в творящихся кошмарах.

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Ещё премьера нового геймплейного ролика ценна для нас потому, что назвала точную дату релиза Alan Wake 2 — 17 октября текущего года на PS5, Xbox Series X|S и, конечно же, PC.

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