Без Алана, конечно, дело не обойдётся.

Финские разработчики из Remedy Entertainment в рамках мероприятия PlayStation Showcase показали новый трейлер хоррора Alan Wake 2. Свежий ролик дал понять, что в игре будет два главных героя: собственно, сам Алан Вейк, а также девушка-полицейский.

реклама

В какой-то момент в представленном ролике «засветилась» моделька самого Сэма Лейка. Хорошо ли она сделана — это уже другой вопрос. Агенты (девушка и некто с внешностью сценариста Remedy) будут разыскивать Алана, попутно разбираясь в творящихся кошмарах.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Ещё премьера нового геймплейного ролика ценна для нас потому, что назвала точную дату релиза Alan Wake 2 — 17 октября текущего года на PS5, Xbox Series X|S и, конечно же, PC.