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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Продолжение головоломки The Talos Principle официально анонсировано и выйдет уже в этом году
Спустя девять лет после выхода оригинала.
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Если игр определённого жанра в наши дни явно не хватает, то этим жанром однозначно станут головоломки. Когда в далёком 2014 году студия Croteam выпустила в свет свой паззл от первого лица The Talos Principle, данный релиз ознаменовал собой практически новую веху в производстве игр-головоломок. Что ж, в этом году история может повториться: состоялся официальный анонс The Talos Principle 2.

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Действие второй номерной части The Talos Principle развернётся в мире, в котором люди вымерли и оставили после себя многочисленные сооружения и высокие технологии. В условиях отсутствия обслуживающего персонала всё это превратилось в полуразвалины, проходит которые придётся с помощью решения многочисленных головоломок разного уровня сложности.

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Релиз должен состояться до конца текущего года, однако точной даты пока нет. Целевые платформы — PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#devolver digital #croteam #the talos principle 2
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