Всё именно так, как и следовало предполагать.

Когда в прошлый четверг NetherRealm Studios официально анонсировала Mortal Kombat 1, многие посчитали, что журналисты допустили опечатку и не дописали цифру «2» в названии новинки. Учитывая, что предыдущая часть серии носила название Mortal Kombat 11, вполне логичное умозаключение. Никакой опечатки, естественно, не было, и Mortal Kombat 1 — это реальное название новинки. Почему ей присвоили именно такое название, сегодня объяснил сам создатель франшизы Эд Бун.

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По словам Буна, объяснение новому названию простое — Mortal Kombat 1 является перезагрузкой всей серии. Фанатам франшизы следует ожидать изменения ролей знакомых персонажей, их взаимоотношений друг с другом и прочее.

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В детали Бун вдаваться не стал, поэтому подробности наверняка будут публиковаться постепенно в течение ближайших месяцев. Времени на предоставление всех необходимых сведений ещё предостаточно: релиз Mortal Kombat 1 состоится 19 сентября — исключительно на актуальных платформах. А это значит, что в теории никакие консоли прошлого поколения не будут сдерживать проект в техническом плане. А так ли это будет на практике, увидим в геймплейных роликах, которые в ближайшие месяцы однозначно начнут публиковаться.