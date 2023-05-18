Слухи о том, что NetherRealm Studios готовится к анонсу новой игры серии Mortal Kombat, гуляли по Сети уже очень давно. И хотя многие фанаты творчества NetherRealm всё же рассчитывали, что новинкой станет третья номерная часть Injustice, но приоритет разработчики всё же дали именно Mortal Kombat. Итак, новинка под официальным названием Mortal Kombat 1, что должно свидетельствовать о новом этапе в жизни франшизы, сегодня представлена официально.
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Согласно заверениям разработчиков, Mortal Kombat 1 порадует обновлённой «боёвкой», новыми игровыми режимами, проработанной сюжетной линией с эффектом погружения, а также высоким уровнем технического исполнения.
Релиз назначен на 19 сентября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и даже Nintendo Switch. Новинка допускает кроссплей между всеми платформами. Дополнительные подробности, очевидно, будут поступать в ближайшие месяцы.