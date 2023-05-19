Рекламная кампания в самом разгаре.

Перед скорым релизом полноценного ремейка культового научно-фантастического ролевого шутера System Shock разработчики из студии Nightdive продолжают потчевать нас свежими материалами по игре. На этот раз речь дошла до нового геймплейного трейлера, демонстрирующего все основные геймплейные особенности грядущего проекта.

реклама

На протяжении почти двух минут разработчики показывают всякое разное из System Shock: возню в инвентаре, путешествие по мрачным коридорам, отстрел мерзких врагов, взаимодействие с разными терминалами, игры в прятки с боссами и много чего ещё. В самом начале герой получает унизительное «напутствие» от злобного искусственного интеллекта SHODAN.

Ремейк предложит игрокам обновлённую HD-графику, полностью переработанное управление, новый интерфейс, множество балансных правок и другие осовременивающие классику вещи. Также релизная версия System Shock сможет удивить игроков следующими изменениями:

полностью настраиваемая модель расчленения для каждого противника;

необходимость сканирования карт для доступна к закрытым областям;

многочисленные изменения в интерьерах «Цитадели»;

новые вариации врагов на более поздних уровнях.

Ремейк System Shock создавался с нуля для PC, Xbox и PlayStation. Разработчики на всех этапах создания проекта говорили про важность сохранения классического игрового процесса, но только с новой графикой, звуком и обновлённой музыкой. Интерфейс и элементы управления тоже будут приведены к современным стандартам.

«Знакомьтесь, это SHODAN, безумный ИИ. Она захватила контроль над станцией “Цитадель”, превратила её команду в армию киборгов и мутантов, а теперь собирается проделать то же самое со всей Землей. Исследуйте космическую станцию, на которой все пошло не по плану, и с боем прорывайтесь на новые уровни. Не дайте SHODAN уничтожить человечество», — гласит официальное описание ремейка в магазине Valve. Кстати, эту самую злодейку SHODAN озвучивает та же актриса, что была в оригинале.

System Shock будет снабжён текстовым переводом на русский язык, но страница с игрой в Steam для жителей России и Республики Беларусь недоступна. Сначала новый System Shock выйдет на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store). Всем, кто оформил предзаказ, полагается бесплатная копия System Shock 2: Enhanced Edition. Чуть позже состоится релиз игры на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Также сегодня разработчики из студии Nightdive представили новый трейлер System Shock 2: Enhanced Edition — существенно обновлённой версии второй части, которая не является ремейком в привычном понимании этого слова. Опять же, в ролике основное внимание уделено ключевым активностям в игре: путешествию по заброшенной станции и борьбе с монстрами. Подробнее об игре мы писали уже сегодня в прошлой заметке. Даты релиза у Enhanced Edition пока нет, но все, кто предзаказал ремейк System Shock, получат копию обновлённого сиквела бесплатно.