Это совсем не ремейк, если что.

Разработчики из американской студии Nightdive раскрыли новую информацию о готовящемся улучшенном издании (не путать с полноценным ремейком) научно-фантастического ролевого шутера System Shock 2: Enhanced Edition.

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Руководство компании в беседе с журналистами издания PC Gamer отметило, что ремастер создаётся с применением метода обратного инжиниринга, который позволит перенести код оригинальной версии игры от Irrational Games на игровые устройства нового поколения под движок KEX.

При работе над улучшенным изданием второго System Shock сотрудники студии Nightdive обратились за помощью к неравнодушным энтузиастам из сообщества Systemshock.org. Это позволило девелоперам ускорить процесс интеграции в расширенное издание лучших модификаций и неофициальных патчей. То есть, улучшенные ролики, текстуры и модели оружия в обновлённой версии проекта обязательно будут.

Кардинальных изменений по сравнению с оригиналом в грядущей обновлённой версии System Shock 2 ждать точно не стоит — об этом красноречиво свидетельствуют опубликованные скриншоты со сравнениями. Да, всё объекты на экране стали чётче выглядеть, но до выходящего 30 мая ремейка первого System Shock им бесконечно далеко — разрыв просто на несколько поколений.

Сами же сотрудники Nightdive не стали менять силуэты знаковых персонажей, но добавили полигонов их моделькам и перерисовали текстуры с использованием оригинальных материалов. Сотрудники студии пообещали, что первоначальная версия System Shock останется в продаже, если кому-то важно получить «тот самый игровой опыт».

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Даты релиза у System Shock 2: Enhanced Edition пока нет, изначально проект был представлен в августе 2019 года. Переиздание идёт бесплатной прибавкой для предзаказа ремейка первого System Shock, который выйдет уже 30 мая на ПК (Steam, GOG, EGS). Помимо обновлённой графики и звука, Enhanced Edition постарается удивить фанатов серии проработанным кооперативным режимом и прочими мелкими улучшениями.