В преддверии выпуска Counter-Strike 2, которая, по неписанному закону современной игровой индустрии, заменит собой Counter-Strike Global Offensive, являясь, по большому счёту, просто крупным обновлением самой популярной части серии данных тактических командных шутеров, геймеры активно наслаждаются последними неделями привычного CSGO. На днях стало известно, что пиковый «онлайн» игры переваливал за полтора миллиона игроков, на выходных же этот показатель увеличился ещё на 300 тысяч игроков, превысив отметку в 1,8 млн.
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На сегодняшний день это абсолютный рекорд «онлайна» Counter-Strike Global Offensive за все без малого одиннадцать лет существования проекта.
Что же до Counter-Strike 2, то игра должна выйти летом этого года. Новинка порадует обновлённым игровым движком, более современной графикой и визуальными эффектами. В плане игрового процесса же ничего особо не изменится, да и весь заработанный в CSGO контент будет перенесён в Counter-Strike 2.