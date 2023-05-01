Быстро, однако. Но этого мало.

Многое было сказано об уровне качества Star Wars Jedi Survivor для PC, и вёдер с известной субстанцией на представителей студии Respawn Entertainment вместе с Electroinic Arts было вылито тоже приличное количество. Единственный способ отмыться от подорванной репутации — работать не покладая рук, не зная отдыха и выходных, чтобы обеспечить своему проекту хотя бы приемлемое качество. И вот, в Respawn над этим уже вовсю трудятся: сегодня для PC-версии Star Wars Jedi Survivor вышло соответствующее обновление, которое улучшило производительность игры при неактивной трассировке лучей.

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Отметим, что несмотря на проблемы, игроки всё же в больших количествах проводят в Star Wars Jedi Survivor своё свободное время, тем самым обеспечив новинке один из лучших показателей «онлайна» в Steam среди всех проектов во франшизе.

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Очевидно, что работы у Respawn ещё непочатый край, так что к такому состоянию, какое она должна была иметь в день релиза, Star Wars Jedi Survivor будет идти ещё не одну неделю.