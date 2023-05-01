Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Respawn выпустила для PC-версии Star Wars Jedi Survivor повышающее производительность обновление
Быстро, однако. Но этого мало.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Многое было сказано об уровне качества Star Wars Jedi Survivor для PC, и вёдер с известной субстанцией на представителей студии Respawn Entertainment вместе с Electroinic Arts было вылито тоже приличное количество. Единственный способ отмыться от подорванной репутации — работать не покладая рук, не зная отдыха и выходных, чтобы обеспечить своему проекту хотя бы приемлемое качество. И вот, в Respawn над этим уже вовсю трудятся: сегодня для PC-версии Star Wars Jedi Survivor вышло соответствующее обновление, которое улучшило производительность игры при неактивной трассировке лучей.

реклама

Отметим, что несмотря на проблемы, игроки всё же в больших количествах проводят в Star Wars Jedi Survivor своё свободное время, тем самым обеспечив новинке один из лучших показателей «онлайна» в Steam среди всех проектов во франшизе.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Очевидно, что работы у Respawn ещё непочатый край, так что к такому состоянию, какое она должна была иметь в день релиза, Star Wars Jedi Survivor будет идти ещё не одну неделю.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Несмотря на отсутствие оптимизации, Star Wars Jedi Survivor продемонстрировала в Steam один из лучших результатов для серии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

9 уникальных open-source стратегий, в которые можно бесплатно поиграть на ПК с Windows и Linux
10
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
12
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
15
Прокачанная игровая сборка ПК для ленивого буржуа на Core i9-13900K + GeForce RTX 4090 за 500 000р
39
Life By You - настоящий конкурент The Sims 5 от создателя Sims c открытым миром
4
Поговорим о Роберте Родригесе
3
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Обзор аркадного стика Nygacn NJP-308, а также немного размышлений о файтингах
12
Мои впечатления от игры Dead Rising 3. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:30
Конечно абсолютно разные. "линейная зависимость", это первый уровень мышления человека. Такие люди всегда "самые умные". А я соответственно для них "дурак". С чем и не спорю, ибо грех с такими спорить...
GeForce RTX 3060 8 ГБ можно улучшить до 12 ГБ
mo3ulla
20:26
учитывая что в этой игре даже 4090 сосёт в 4к еле выдавая даже 60 фпс на максимуме .. то называть результат что либо значащим - смешно .. это скорее констатация что у разрабов руки из жопы
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
Keltis
20:25
Хуанг стрелял проплатой, чтоб тянула только 4090, каким-то рикошетом зацепило RX 6800
Radeon RX 6800 на 40% обогнала GeForce RTX 3070 в Star Wars Jedi: Survivor с трассировкой лучей
Хуинг
20:24
Во первых с какого перепуга всего лишь прошлое поколение стало старьем.карты каждое поколение меняешь? Алигарх? Во вторых эта 6800хт даёт за щеку новейшей 4070
AMD демонстрирует цену на Radeon 16 ГБ от 499 долларов
♡ 𝔏𝔦𝔷𝔞
20:23
Оуууу, я ошиблась, у тебя целых две справки, по этому ты и не на фронте!
CNN назвало причины, по которым контрнаступление Украины постоянно откладывается
WOLF PACIFIER
20:09
Не зашли цены. Особенно на материнки.
Intel сообщила о самом большом квартальном убытке в своей истории
Seln
20:08
Не та Винда, не тот процессор, не та видяха у пользователей - разработчикам нонче не угодить, но денюшку получить они хотят за своё откровенно бракованное изделие, и не маленькое.
Electronic Arts выпустила заявление по поводу ужасной оптимизации Star Wars Jedi: Survivor
Konstantin Tigay
20:07
А я только недавно 32 Гб поменял на 64... 16 конечно уже маловато будет. Недавно матплаты смотрел. Цены конечно ахтунг. Помню покупал asus rog crosshair vi x370, тыщ за 7. Были же времена )
Сколько стоит ПК для требовательных игр 2023 – экономим 350 000р по сравнению с максимальной сборкой
Eppius
20:02
Ну так в 3д кеш не смогли. Теперь лапу будут сосать.
Intel сообщила о самом большом квартальном убытке в своей истории
Eppius
20:00
При таком доходе срок только окупаемости одной 4090 равен 5 лет. Досвидос.
Криптозима продолжается, но стандартная майнинг ферма уже приносит доход, превышающий МРОТ в РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем