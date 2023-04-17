Видимо, нынешнего безобразия геймерам мало.

Хотя современная игровая промышленность вызывает, по большей части, вопросы, и отнюдь не позитивного характера, геймеров это обстоятельство почему-то не смущает, и причинно-следственные связи они не прослеживают. В частности, издание Games Industry со ссылкой на опрос от Deloitte сообщило, что 45 % геймеров хотят больше видеоигр по мотивам своих любимых кинофильмов и телесериалов.

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Примечательно, что опрос, судя по всему, проводился среди заядлых геймеров. Помимо вышеизложенной статистики также стало известно о том, что 73 % игроков трепетно относятся к своим игровым результатам, и если они хороши, то это повышает их уверенность в себе. Также 40 % геймеров моложе 40 лет уточнили, что чаще общаются не в реальной жизни, а именно в видеоиграх, а ещё 62 % опрошенных считают совместные игры с друзьями важной частью общения.

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Важно помнить, что видеоигры с каждым годом становятся всё более предпочтительной формой проведения досуга среди людей. Об этом свидетельствуют как рост количества геймеров, так и постоянно увеличивающиеся прибыли игровых издателей.