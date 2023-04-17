Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
45 % геймеров желают увидеть больше видеоигр на основе фильмов и сериалов
Видимо, нынешнего безобразия геймерам мало.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Хотя современная игровая промышленность вызывает, по большей части, вопросы, и отнюдь не позитивного характера, геймеров это обстоятельство почему-то не смущает, и причинно-следственные связи они не прослеживают. В частности, издание Games Industry со ссылкой на опрос от Deloitte сообщило, что 45 % геймеров хотят больше видеоигр по мотивам своих любимых кинофильмов и телесериалов.

реклама

Примечательно, что опрос, судя по всему, проводился среди заядлых геймеров. Помимо вышеизложенной статистики также стало известно о том, что 73 % игроков трепетно относятся к своим игровым результатам, и если они хороши, то это повышает их уверенность в себе. Также 40 % геймеров моложе 40 лет уточнили, что чаще общаются не в реальной жизни, а именно в видеоиграх, а ещё 62 % опрошенных считают совместные игры с друзьями важной частью общения.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно помнить, что видеоигры с каждым годом становятся всё более предпочтительной формой проведения досуга среди людей. Об этом свидетельствуют как рост количества геймеров, так и постоянно увеличивающиеся прибыли игровых издателей.

#игровая индустрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Свыше 80 % российских геймеров подтвердили наличие проблем с покупкой игр
E3 2023 ожидаемо отменили после отказа от участия в ней всех крупных издателей
Sega и Tencent тоже приняли решение не приезжать на E3 2023
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
14
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
81
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
91
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
2
Немецкие танки Leopard - история легенды
6
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
18
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Процессоры)
31
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
4

Сейчас обсуждают

RustamS
16:27
Ты россиян называешь скотом?
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
RustamS
16:23
Видеокарты из Китая и Тайваня же не за доллары)
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
Hivi77
16:19
А тем временем фины запустили новый реактор...
Германия окончательно отказалась от атомной энергетики: от сети отключены последние три АЭС в стране
atlonn
16:19
Вот этих "никем неизбранные, но при этом крайне демократичные политики Евросоюза" --- пустить в расход --- предатели своих Народов..!!!
В МИД РФ заявили, что российский газ объявлен в ЕС нежелательным сырьём
Люцифер Денница
16:18
Значит мне придётся поломать твои стереотипы
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Kutuz
16:18
Боеприпас называется "Корсар-10"
ВС РФ нанесли удар по «гвардии наступления» ВСУ
Kutuz
16:16
В жизни бы не подумал, что для обновления клиента Стима нужен CS:GO и какие то танцы с бубном с куплей-продажей-отменой текстурок для пушек. Вот Габен то напридумывал сложных схем, всё не как у людей!...
Аферисты смогли забрать скины в Counter Strike у двадцатилетнего москвича
Ришат Ахметвалеев
16:16
Это не последняя пандемия а из моих иммунных клеток можно сделать лекарство-вакцину в течении нескольких часов Ведь у меня сильнейший т-клеточный иммунитет доказан 4 иммунограммамив 3 из них т-клетки ...
Новый штамм коронавируса оказался опаснее «Омикрона» – «Артур» может вызвать новую волну эпидемии
andruhsss
16:12
Спасибо не надо, уже многие переходят на консоли, жадность убивает пк игровую индустрию
Наиболее полная информация о видеокартах GeForce RTX 4060/4060 Ti – цены, скорость и дата анонса
Hivi77
16:09
А мож уже хватит желтухи желчной в заголовках? Сычëв уже совсем сычëм воет.
В США хотят запретить использование кранов китайского производства из-за опасений по поводу шпионажа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем