И при этом ищут обходные пути вместо бойкота.

Как известно, после того как в прошлом году началась экономическая война коллективного Запада с Россией, у российских геймеров возникли проблемы с покупкой игр, оплатой игровых подписок, боевых пропусков, «косметики» и всего того, что связано с современной игровой индустрией. Одни представители геймдева ушли с рынка, официально приостановив все продажи, другие же стали жертвами отключения ряда российских банков от системы SWIFT и нежелания платформодержателей искать другие пути или же подключаться к российской системе обмена банковскими сообщениями.

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Как итог, на сегодняшний день 81 % российских игроков, согласно опросу «онлайн-школы в сфере геймдева» XYZ School, испытывают сложности с оплатой игр в зарубежных сервисах. Согласно итогам опроса, 56 % геймеров столкнулись с проблемами при оплате в Steam, и 20 % — в PlayStation Store.

Игроки решают проблему по-разному. Одни (26 %) пользуются сторонними сервисами для пополнения внутреннего кошелька, другие (27 %) прибегают к услугам посредников, третьи (19 %) — меняют регион и пользуются VPN. 24 % опрошенных не прибегали ни к каким альтернативным методам оплаты игр.

По мнению коммерческого директора XYZ School Кирилла Фомина, от сложившейся ситуации выиграли только посредники, которые наживаются на перепродаже ключей и «подарков» с большой наценкой.

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Сам факт того, что большинство опрошенных продолжают искать обходные пути и оплачивать игры от тех, кто практически прямым текстом сказали, что эти деньги им не нужны, не может не вызывать недоумение.