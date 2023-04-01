Потому что иначе и быть не могло. Мы же про современный геймдев пишем.

Сегодня Studio Wildcard не только анонсировала ARK Survival Ascended — «ремастер» ARK Survival Evolved на движке Unreal Engine 5 — но и объявила о том, что полноценный сиквел проекта в лице ARK 2 в текущем году в продажу не поступит, а выйдет лишь в 2024-м, и то, без конкретики.

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В детали разработчики вдаваться не стали, отметив лишь, что хоть данное решение и принималось с трудом, но в итоге позволит сделать ARK 2 во всём лучше. А в этом, собственно, и цель производства игр, как её видят представители Studio Wildcard.

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Напомним, что официально ARK 2 была представлена ещё в конце 2020 года, и с тех пор никаких внятных подробностей проекта не публиковалось. В текущем году ситуация к лучшему также не изменится: нам напрямую порекомендовали не ждать в 2023 году никаких важных деталей касательно сиквела. Сказать, что мы их в принципе ждали — это, справедливости ради, сильно слукавить.