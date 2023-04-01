Оригинал закроется в конце года, дав дорогу обновлённой версии.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Нежданно-негаданно представители Studio Wildcard в выходной день поделились важными новостями касательно дальнейшей судьбы «выживача» ARK Survival Evolved. Стало известно, что уже до конца лета на смену ему придёт своеобразный ремастер на движке Unreal Engine 5, который нарекли ARK Survival Ascended. И хотя первого апреля трудно воспринимать подобные новости, но, по всей видимости, разработчики пишут об этом всерьёз.

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ARK Survival Ascended должна порадовать геймеров усовершенствованной благодаря Unreal Engine 5 и включённым в него инструментам графикой, изменённым игровым балансом, мощной античитерской системой, добавлением местного варианта «королевской битвы», а также изменениями в интерфейсе.

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Survival Ascended является платным обновлением, при этом поддержку оригинальной ARK Survival Evolved завершат, а игровые серверы закроют. Приобрести обновлённую версию можно будет только в составе 50-долларового сборника ARK Respawned Bundle, в который также входит предзаказ ARK 2. Рассматриваются ли скидки для обладателей оригинала, не уточняется. В целом, всё это выглядит весьма странно.