По-другому и быть не могло. Это было бы странно.

За три месяца этого года сразу несколько игровых издательств, среди которых Ubisoft, Nintendo, Ubisoft, Sega, Tencent, Sony и Microsoft, годами делавшие всю программу выставки E3, объявили об отказе от своего участия в мероприятии в данном году в пользу своих собственных пресс-конференций. Полная отмена E3 в этом году была лишь вопросом времени, и вот, сегодня издание IGN получило электронное письмо от организаторов выставки с сообщением об её отмене.

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Отметим, что крышка гроба E3 была заколочена ещё в 2020 году, и гробовщиком выступила пандемия коронавируса, в результате которой отменялись все «живые» выставочные мероприятия в пользу «цифровых» пресс-конференций. Впоследствии выяснилось, что никакого ущерба освещению новинок данный формат нисколько не нанёс, поскольку для абсолютного большинства геймеров и E3 также была «цифровой».

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Как итог, издатели и разработчики привыкли проводить свои собственные мероприятия, утратив смысл в работе на чужих выставках. Скорее всего, на этом история E3 как игровой выставки, начавшаяся в 1995 году, подошла к финалу. Печально во всей этой истории то, что E3 2023 должна была стать возвращением мероприятия после двухлетнего перерыва на пандемию, но, увы, не сложилось.