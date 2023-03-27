Пандемия поставила на E3 крест.

Как и следовало ожидать после эпохи пандемии коронавируса, приведшей к отмене массы развлекательных (и не только) публичных мероприятий, далеко не каждое из них впоследствии смогло восстановиться. E3, например, уже практически гарантированно ждёт конец: сегодня ещё одна компания, ради которой эту выставку в принципе смотрели, объявила об отказе от участия в ней. Речь идёт о Ubisoft, которая сегодня сообщила о том, что вместо E3 проведёт своё собственное мероприятие под названием Ubisoft Forward Live.

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Напомним, что ранее от участия в E3 2023 отказались Microsoft/Xbox, Sony и Nintendo. Кроме того, уже на протяжении многих лет Electronic Arts проводит своё собственное мероприятие, так что также не будет участвовать в E3 в этом году. Иными словами, на E3 2023 не будет никого, чьи презентации в принципе имело смысл смотреть, поэтому мы ни капельки не удивимся, если организаторы выставки объявят об её отмене и уже больше никогда не вернутся к данному формату.

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Пандемия показала, что издателям и разработчикам вовсе не нужно участвовать в сторонних выставках, чтобы продвигать свой контент. В современном мире можно организовывать собственные мероприятия и нисколько не терять в охвате, тем более что большинство людей получают новости из агрегаторов и тематических, которые в любом случае опубликуют все важные заметки невзирая на формат проведения выставок и их названия.