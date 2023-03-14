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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Взломщики слили в Сеть массу материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, включая сюжет, локации и карту мира
Всё это вызывает крайне неоднозначные эмоции.
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Несколько дней назад хакеры взломали учётную запись одного из сотрудников GSC Game World и завладели примерно 30 Гбайтами материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, пообещав выложить их в Сеть в том случае, если разработчики, дескать, не одумаются и не переосмыслят отношение к своей основной аудитории, которая, кто бы что ни говорил, находится в России. Представители GSC Game World на шантаж поддаваться не стали, и вот, первый набор полученного контента был выложен в Сеть.

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Мы в редакции давать ссылки на архивы или соответствующие ресурсы не станем, поскольку относиться к GSC Game World, её политике и руководству можно по-разному, однако элементарные нормы морали всё же должны быть. Кому интересно — тот самостоятельно всё найдёт, благо, что делается это сегодня в два счёта. Отвечать за раздел Блогов на сайте при этом мы в редакции не можем, поэтому не исключено, что там всё в полном объёме всплывёт уже в ближайшие часы.

Отметим лишь, что в слитых материалах упоминаются детали сюжета, в связи с чем авторы утечки советуют быть осторожнее и избегать «спойлеров», концепт-арты, изображения интерфейса, список сталкерских группировок и их идеологий, карта игрового мира, и многое-многое другое.

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В одном от утечки есть польза: S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно существует и, возможно, даже поспеет к релизу до конца этого года.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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