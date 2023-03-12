В социальной сети «ВКонтакте» есть тематическая группа под названием «Вестник “Того Самого Сталкера”», администраторы которой явно являются фанатами игр серии S.T.A.L.K.E.R. В этой самой группе появилось сообщение о том, что материалы по грядущей второй части могут быть выложены в публичный доступ, если студия GSC Game World не «одумается» и не «переосмыслит» своё отношение к игрокам из Беларуси и России. В качестве доказательства серьёзности своих намерений администраторы выложили несколько скриншотов и артов из проекта.
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Люди, стоящие за «Вестником “Того Самого Сталкера”», утверждают, что в их распоряжении есть полный сценарий, концепт-арты, скриншоты и даже изображения карты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Общее количество материалов «весит» более 30 Гбайт. Администрация группы обещает всё это опубликовать, если студия GSC Game World не выполнит требования до 15 марта 2023 года.
Ключевым требованием «Вестника» является переосмысление отношения к игрокам из России и Беларуси. Отдельным пунктом там идёт «возвращение ру-локализации». Написавшие сообщение-ультиматум считают по этому поводу следующее: «Фанаты её ждут от вашей официальной компании. Не надо из-за политики портить людям игру».
«Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности — стагнация чувствуется уже очень серьёзно, а значит пора налаживать отношения с комьюнити», — заявили администраторы фанатской группы. То, что эта группа ведётся именно поклонниками «Сталкера», сомневаться не приходится. Составители письма отдельно дали понять, что недавно вышедший шутер Atomic Heart, который игроки любят заочно сравнивать с Heart of Chornobyl, у них «жестоко не в почёте».
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна выйти на ПК и Xbox Series X/S до конца текущего года. Вполне возможно, что на сроки релиза может повлиять ситуация с «Вестником “Того Самого Сталкера”».