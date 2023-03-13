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Несмотря на почтенный, если не сказать преклонный возраст в масштабах игровой индустрии, соревновательный тактический шутер Counter-Strike Global Offensive продолжает быть популярным и, более того, устанавливать рекорд за рекордом. Удивительного в этом ничего нет: в своём жанре CSGO является уникальной игрой, а высокое искусство, как известно, не имеет возраста. Поэтому когда на днях шутер установил новый абсолютный рекорд пикового «онлайна», данное событие не вызвало большого удивления.

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Как гласит статистика ресурса SteamDB, на выходных пиковый «онлайн» Counter-Strike Global Offensive перевалил за 1,42 миллиона человек. Для сравнения, ровно месяц назад рекорд был на сто тысяч пользователей ниже.

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Что вызвало такой большой ажиотаж к CSGO, неясно. Возможно, фанаты шутера хотят принять участие в истории и застать анонс Source 2-версии любимой игры непосредственно во время матча. Слухи о том, что CSGO готовится к переезду на более современную версию движка от Valve, гуляют по Сети с завидной регулярностью уже не первый месяц.