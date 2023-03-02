Хотя движок Source 2 уже существует много лет, один из главных кандидатов на переезд на него — Counter-Strike Global Offensive — всё также работает на относительно старой версии Source. По всей видимости, данное безобразие будет исправлено уже совсем скоро: намёки на то, что готовится Source 2-версия Counter-Strike Global Offensive, недавно обнаружили энтузиасты в драйверах NVIDIA.
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Как уточняется, в коде данного системного ПО содержится упоминание исполняемого файла csgos2.exe, который энтузиасты расшифровывают как Counter-Strike Global Offensive Source 2.
Официальных комментариев от Valve или NVIDIA на эту тему пока не поступало. Необходимо помнить, что это далеко не первый слух на тему переезда CSGO на обновлённую версию Source, и прежде все они, как нетрудно догадаться, оказывались ложными. В любом случае, где правда, а где вымысел, покажет только время, а нам остаётся только ждать официальных заявлений и обновлений.