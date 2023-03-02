Это давным-давно надо было сделать.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Хотя движок Source 2 уже существует много лет, один из главных кандидатов на переезд на него — Counter-Strike Global Offensive — всё также работает на относительно старой версии Source. По всей видимости, данное безобразие будет исправлено уже совсем скоро: намёки на то, что готовится Source 2-версия Counter-Strike Global Offensive, недавно обнаружили энтузиасты в драйверах NVIDIA.

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Как уточняется, в коде данного системного ПО содержится упоминание исполняемого файла csgos2.exe, который энтузиасты расшифровывают как Counter-Strike Global Offensive Source 2.

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Официальных комментариев от Valve или NVIDIA на эту тему пока не поступало. Необходимо помнить, что это далеко не первый слух на тему переезда CSGO на обновлённую версию Source, и прежде все они, как нетрудно догадаться, оказывались ложными. В любом случае, где правда, а где вымысел, покажет только время, а нам остаётся только ждать официальных заявлений и обновлений.