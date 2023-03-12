Вчера вечером и сегодня днём игровая общественность стран СНГ получила в своё распоряжение кучу скриншотов, а в перспективе может получить ещё примерно 30 Гбайт других данных касательно S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Мы сейчас не будем касаться того, почему произошёл этот «слив», как авторы утечки его оправдали и зачем вообще это было сделано, поскольку всё это было в первом материале, а просто отметим, что буквально только что студия GSC Game World признала факт утечки и прокомментировала её.
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Как пишут представители студии, утечка произошла в результате взлома учётной записи одного из сотрудников. Иными словами, в Сеть действительно просочились настоящие материалы по S.T.A.L.K.E.R. 2, и в студии это не отрицают.
Касательно шантажа и различных угроз, которыми разбрасываются взломщики, у GSC Game World есть только один ответ: после всего того, что произошло с ними за последний год, запугать их различными угрозами и шантажом якобы невозможно. Произошедшее, убеждены в GSC, никак не повлияет на решимость студии, даже наоборот: морально заставит работать ещё активнее.
Хотелось бы верить, что этого нарастания активности будет достаточно, чтобы выпустить проект в свет в текущем году. Потому что количество скептиков только увеличивается.