Несмотря на то, что в геймерском сообществе Windows 7 уже давно не используется и практически полностью вытеснена более современными Windows 10 и Windows 11, определённая часть пользователей продолжают хранить верность любимой «семёрке». К сожалению, если вы одновременно являетесь и фанатом Fortnite, то всё-таки придётся делать выбор: либо «семёрка», либо «форточка», совместить не удастся.
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Соответствующей информацией на днях поделились в техподдержке Epic Games, ну а сегодня со стартом четвёртой главы второго сезона требования были, что называется, «высечены в камне». Были ли на то объективные причины, достоверно сказать нельзя, но то, что разработчики игр-сервисов будут постепенно вынуждать геймеров переходить на новые версии операционных систем семейства Windows, ни у кого не должно вызывать удивления.
Согласно статистике Steam, сейчас Windows 7 используется лишь 1,52 % геймеров. Свыше 96 % предпочитают Windows 10 и Windows 11. Так что в данном случае можно говорить лишь об ущемлении прав меньшинства, которое вряд ли отличается крикливостью.