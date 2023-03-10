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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
После обновления Fortnite будет работать только на ОС не древнее Windows 10
Тем, у кого компьютер «не тянет» Windows 10 или 11, советуют играть через «облако».
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Несмотря на то, что в геймерском сообществе Windows 7 уже давно не используется и практически полностью вытеснена более современными Windows 10 и Windows 11, определённая часть пользователей продолжают хранить верность любимой «семёрке». К сожалению, если вы одновременно являетесь и фанатом Fortnite, то всё-таки придётся делать выбор: либо «семёрка», либо «форточка», совместить не удастся.

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Соответствующей информацией на днях поделились в техподдержке Epic Games, ну а сегодня со стартом четвёртой главы второго сезона требования были, что называется, «высечены в камне». Были ли на то объективные причины, достоверно сказать нельзя, но то, что разработчики игр-сервисов будут постепенно вынуждать геймеров переходить на новые версии операционных систем семейства Windows, ни у кого не должно вызывать удивления.

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Согласно статистике Steam, сейчас Windows 7 используется лишь 1,52 % геймеров. Свыше 96 % предпочитают Windows 10 и Windows 11. Так что в данном случае можно говорить лишь об ущемлении прав меньшинства, которое вряд ли отличается крикливостью.

#microsoft #windows 10 #epic games #windows 11 #windows 7 #fortnite #операционные системы
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Fidel
15:40
Ахахахах ) Заглот, унылый ты клоун, фейкомётчик ссаный, на полюбуйся, что прибыло в порт Гданьська для ВСУ )))) Такой вам скоро песдорез хохлы вам устроят - резко сменишь тематику оверов 🤣
Geely Coolray белорусской сборки стал самым популярным новым автомобилем среди москвичей в 2023 году
OgoGoLog
15:39
"Ваши" лучшие под Гостомелем проспали высадку десанта РФ. Когда войска РФ уже взяли Гостомель - захизники шаровары после пробуждения натягивали.
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
daimos
15:38
Ну какие бабы пидору?
Geely Coolray белорусской сборки стал самым популярным новым автомобилем среди москвичей в 2023 году
OgoGoLog
15:37
А Павловск то чей?
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
Severnaya
15:35
Где прочитал? В газете украинская правда?
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
VermeeY
15:34
Надо брать.
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Роман Маркелов
15:33
Пруфы?
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Fidel
15:33
Всё, что здесь напердел лживый автор, в реальности происходит с точностью до наоборот. Ну, не пропустит оверклокерс реальные новости с фронтов. Только фейки и больше ни-че-го. Такова лживая пропаганд...
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
Dr Kazay
15:32
Да пусть хоть 20р стоит 😀😀😀 Чини новость. Когда биткоин будет стоит 20р. Новая лада веста будет стоит 7.8млн 😀😀 Видимо тоде есть какая то зависимость между ними
Биткоин рухнул ниже $20 000, а Ethereum уже не стоит даже $1 400
VermeeY
15:32
Топ игра, уже скачал и демку прохожу.
Демоверсия ремейка Resident Evil 4 "Бензопила" уже доступна в Steam
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