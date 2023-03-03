На «Десятке» продолжают сидеть 62 %, на «Семёрке» — около полутора процентов.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Кто бы что ни говорил, но Windows 11 при всех её сомнительных решениях в дизайне и требованиях к «железу» стремительно захватывает компьютеры геймеров. В частности, сегодня в Steam появилась статистика компьютеров его пользователей за февраль, из которой следует, что почти каждый третий член Steam-сообщества уже перешёл на самую современную версию операционной системы от Microsoft.

реклама

Если говорить о конкретных цифрах, то Windows 11 сейчас установлена на 32,06 % компьютеров пользователей Steam. Лидером остаётся Windows 10 с долей в 62,33 %, ну а на некогда популярной Windows 7 продолжают отсиживаться в общей сложности 1,52 % любителей игр.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Суммарная доля пользователей macOS составляет 2,37 %, а доля Linux всё также неизменно болтается в районе одного процента. К сожалению, Linux в геймерском сообществе остаётся абсолютно неконкурентоспособным даже несмотря на появление дистрибутивов для «чайников» — таких, как Linux Mint, созданного специально для переходящих с Windows.