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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
32 % пользователей Steam уже перешли на Windows 11
На «Десятке» продолжают сидеть 62 %, на «Семёрке» — около полутора процентов.
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Кто бы что ни говорил, но Windows 11 при всех её сомнительных решениях в дизайне и требованиях к «железу» стремительно захватывает компьютеры геймеров. В частности, сегодня в Steam появилась статистика компьютеров его пользователей за февраль, из которой следует, что почти каждый третий член Steam-сообщества уже перешёл на самую современную версию операционной системы от Microsoft.

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Если говорить о конкретных цифрах, то Windows 11 сейчас установлена на 32,06 % компьютеров пользователей Steam. Лидером остаётся Windows 10 с долей в 62,33 %, ну а на некогда популярной Windows 7 продолжают отсиживаться в общей сложности 1,52 % любителей игр.

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Суммарная доля пользователей macOS составляет 2,37 %, а доля Linux всё также неизменно болтается в районе одного процента. К сожалению, Linux в геймерском сообществе остаётся абсолютно неконкурентоспособным даже несмотря на появление дистрибутивов для «чайников» — таких, как Linux Mint, созданного специально для переходящих с Windows.

#microsoft #steam #valve #windows 11
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