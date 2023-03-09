Заниматься этим до релиза вечно что-то мешает.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Вышедшая на днях графически усовершенствованная версия The Outer Worlds, которой присвоили подзаголовок Spacer’s Choice Edition, получила полностью разгромные пользовательские оценки, вызванные крайне низким техническим качеством продукта, массой недоработок и «нулевой» оптимизацией, из-за чего даже на высокопроизводительных системах частота кадров падает ниже 60 fps, что считается нижней границей комфортного фреймрейта.

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Сегодня представители студии Obsidian Entertainment откликнулись на отзывы и сообщили, что знают о проблемах. Коллектив просит прощения за произошедшее и уверяет в том, что сейчас делается всё возможное, чтобы в максимально сжатые сроки выпустить необходимое исправляющее недоработки обновление.

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Стоит отметить, что ситуация усугубляется ещё и тем фактом, что Spacer’s Choice Edition — это платное обновление, которое необходимо покупать даже в том случае, если у вас имеется полная оригинальная версия The Outer Worlds. Подход современных разработчиков к контенту, не говоря уже о его платной версии, поистине удручает, но больше не вызывает никакого удивления.