Вышедшая на днях графически усовершенствованная версия The Outer Worlds, которой присвоили подзаголовок Spacer’s Choice Edition, получила полностью разгромные пользовательские оценки, вызванные крайне низким техническим качеством продукта, массой недоработок и «нулевой» оптимизацией, из-за чего даже на высокопроизводительных системах частота кадров падает ниже 60 fps, что считается нижней границей комфортного фреймрейта.
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Сегодня представители студии Obsidian Entertainment откликнулись на отзывы и сообщили, что знают о проблемах. Коллектив просит прощения за произошедшее и уверяет в том, что сейчас делается всё возможное, чтобы в максимально сжатые сроки выпустить необходимое исправляющее недоработки обновление.
Стоит отметить, что ситуация усугубляется ещё и тем фактом, что Spacer’s Choice Edition — это платное обновление, которое необходимо покупать даже в том случае, если у вас имеется полная оригинальная версия The Outer Worlds. Подход современных разработчиков к контенту, не говоря уже о его платной версии, поистине удручает, но больше не вызывает никакого удивления.