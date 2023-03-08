Произошёл отрицательный рост оптимизации, так сказать.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Вчера вечером графически усовершенствованная версия ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment поступила в продажу. Обновление платное даже в том случае, если вы обладаете оригинальной игрой со всеми дополнениями, и, как выяснилось, лучше свои денежки всё же приберечь: усовершенствованная версия оказалась отрицательно усовершенствованной.

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Как пишут пользователи, в The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition, а именно так нарекли обновление, изобилует техническими проблемами и «нулевой» оптимизацией. Выражается это в том, что даже на высокопроизводительных компьютерах частота кадров проседает ниже минимально допустимой комфортной (60 fps). Учитывая, что прирост в качестве картинки не соответствует падению производительности по сравнению с оригинальной The Outer Worlds, геймеры пришли к единственно верному решению о проблемах с оптимизацией.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition в Steam составлял всего 19 %, что говорит само за себя. К сожалению, в современном игропроме стало нормальным выпускать проект в релиз в подобном состоянии, не заморачиваясь проверками и выявлением ошибок.