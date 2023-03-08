Вчера вечером графически усовершенствованная версия ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment поступила в продажу. Обновление платное даже в том случае, если вы обладаете оригинальной игрой со всеми дополнениями, и, как выяснилось, лучше свои денежки всё же приберечь: усовершенствованная версия оказалась отрицательно усовершенствованной.
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Как пишут пользователи, в The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition, а именно так нарекли обновление, изобилует техническими проблемами и «нулевой» оптимизацией. Выражается это в том, что даже на высокопроизводительных компьютерах частота кадров проседает ниже минимально допустимой комфортной (60 fps). Учитывая, что прирост в качестве картинки не соответствует падению производительности по сравнению с оригинальной The Outer Worlds, геймеры пришли к единственно верному решению о проблемах с оптимизацией.
На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition в Steam составлял всего 19 %, что говорит само за себя. К сожалению, в современном игропроме стало нормальным выпускать проект в релиз в подобном состоянии, не заморачиваясь проверками и выявлением ошибок.