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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Оптимизации ноль»: обновлённая версия The Outer Worlds получила разгромные оценки в Steam
Произошёл отрицательный рост оптимизации, так сказать.
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Вчера вечером графически усовершенствованная версия ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment поступила в продажу. Обновление платное даже в том случае, если вы обладаете оригинальной игрой со всеми дополнениями, и, как выяснилось, лучше свои денежки всё же приберечь: усовершенствованная версия оказалась отрицательно усовершенствованной.

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Как пишут пользователи, в The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition, а именно так нарекли обновление, изобилует техническими проблемами и «нулевой» оптимизацией. Выражается это в том, что даже на высокопроизводительных компьютерах частота кадров проседает ниже минимально допустимой комфортной (60 fps). Учитывая, что прирост в качестве картинки не соответствует падению производительности по сравнению с оригинальной The Outer Worlds, геймеры пришли к единственно верному решению о проблемах с оптимизацией.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Outer Worlds Spacer’s Choice Edition в Steam составлял всего 19 %, что говорит само за себя. К сожалению, в современном игропроме стало нормальным выпускать проект в релиз в подобном состоянии, не заморачиваясь проверками и выявлением ошибок.

#obsidian entertainment #the outer worlds #private division
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