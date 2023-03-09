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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Глава PlayStation признался, что предложения Microsoft по Call of Duty его не интересуют — он просто хочет заблокировать сделку по Activision Blizzard
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Лулу Ченг Месерви, исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор в Activision Blizzard, процитировала у себя в микроблоге довольно противоречивое заявление главы PlayStation Джима Райана по поводу возможности покупки Activision Blizzard компанией Microsoft.

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Если верить публикации Лулу Ченг Месерви, то Джим Райан ещё 21 февраля, в день закрытой встречи с регуляторами ЕС, заявил, следующее: «Мне не нужно новое соглашение по Call of Duty, я просто хочу заблокировать сделку ActiBlizz». Руководительница Activision Blizzard также заявила, что Microsoft предлагала Sony выгодные договорённости по Call of Duty, но Sony продолжает упорно от них отказываться.

В данный момент разбирательства по масштабной сделке Microsoft и Activision Blizzard находятся в самом разгаре. Недавно, напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три своих источника выразило уверенность в том, что регулирующий орган Евросоюза, скорее всего, одобрит покупку корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

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Федеральная торговая комиссия (FTC) чуть ранее вынесла решение, согласно которому Sony должна раскрыть свои внутренние документы, которые запрашивала Microsoft для того, чтобы защитить себя в рамках расследования сделки с Activision Blizzard. На что Sony пыталась оспорить запросы редмондцев, отметив, что они запрашивают слишком большой объём документов, но судья отклонил большую часть жалоб.

#microsoft #sony #activision blizzard
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