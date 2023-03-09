Лулу Ченг Месерви, исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор в Activision Blizzard, процитировала у себя в микроблоге довольно противоречивое заявление главы PlayStation Джима Райана по поводу возможности покупки Activision Blizzard компанией Microsoft.
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Если верить публикации Лулу Ченг Месерви, то Джим Райан ещё 21 февраля, в день закрытой встречи с регуляторами ЕС, заявил, следующее: «Мне не нужно новое соглашение по Call of Duty, я просто хочу заблокировать сделку ActiBlizz». Руководительница Activision Blizzard также заявила, что Microsoft предлагала Sony выгодные договорённости по Call of Duty, но Sony продолжает упорно от них отказываться.
В данный момент разбирательства по масштабной сделке Microsoft и Activision Blizzard находятся в самом разгаре. Недавно, напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три своих источника выразило уверенность в том, что регулирующий орган Евросоюза, скорее всего, одобрит покупку корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.
Федеральная торговая комиссия (FTC) чуть ранее вынесла решение, согласно которому Sony должна раскрыть свои внутренние документы, которые запрашивала Microsoft для того, чтобы защитить себя в рамках расследования сделки с Activision Blizzard. На что Sony пыталась оспорить запросы редмондцев, отметив, что они запрашивают слишком большой объём документов, но судья отклонил большую часть жалоб.