Честная конкуренция, знаете ли.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Лулу Ченг Месерви, исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор в Activision Blizzard, процитировала у себя в микроблоге довольно противоречивое заявление главы PlayStation Джима Райана по поводу возможности покупки Activision Blizzard компанией Microsoft.

реклама

Если верить публикации Лулу Ченг Месерви, то Джим Райан ещё 21 февраля, в день закрытой встречи с регуляторами ЕС, заявил, следующее: «Мне не нужно новое соглашение по Call of Duty, я просто хочу заблокировать сделку ActiBlizz». Руководительница Activision Blizzard также заявила, что Microsoft предлагала Sony выгодные договорённости по Call of Duty, но Sony продолжает упорно от них отказываться.

В данный момент разбирательства по масштабной сделке Microsoft и Activision Blizzard находятся в самом разгаре. Недавно, напомним, агентство Reuters со ссылкой сразу на три своих источника выразило уверенность в том, что регулирующий орган Евросоюза, скорее всего, одобрит покупку корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Федеральная торговая комиссия (FTC) чуть ранее вынесла решение, согласно которому Sony должна раскрыть свои внутренние документы, которые запрашивала Microsoft для того, чтобы защитить себя в рамках расследования сделки с Activision Blizzard. На что Sony пыталась оспорить запросы редмондцев, отметив, что они запрашивают слишком большой объём документов, но судья отклонил большую часть жалоб.