Регулятора убедили заключённые 10-летние соглашения Microsoft с NVIDIA и Nintendo.

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Агентство Reuters со ссылкой сразу на три своих источника выразило уверенность в том, что регулирующий орган Евросоюза, скорее всего, одобрит покупку корпорацией Microsoft компании Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

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Reuters сообщает, что на одобрение Еврокомиссии должно повлиять то, что ранее Microsoft заключила 10-летние соглашения с Nintendo и NVIDIA по выпуску отдельных своих игр на платформах указанных компаний. Ещё стало известно, что регулирующий орган Евросоюза не намерен требовать от Microsoft частичной покупки Activision Blizzard. Такой вариант ранее предлагал британский антимонопольный регулятор CMA. Окончательное решение Еврокомиссии по сделке между Microsoft и Activision Blizzard должно быть принято до 25 апреля текущего года. Пожелаем Филу Спенсеру удачи.

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Федеральная торговая комиссия (FTC) чуть ранее вынесла решение, согласно которому Sony должна раскрыть свои внутренние документы, которые запрашивала Microsoft для того, чтобы защитить себя в рамках расследования сделки с Activision Blizzard. На что Sony пыталась оспорить запросы редмондцев, отметив, что они запрашивают слишком большой объём документов, но судья отклонил большую часть жалоб.