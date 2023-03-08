После того как коллективы Eidos Montreal и Crystal Dynamics ушли от Square Enix перешли под контроль холдинга Embracer Group, логично было предположить, что ранее заблокированные для российского региона игры их производства, в число которых входят франшизы Deus Ex и Tomb Raider, вернутся в продажу, поскольку Embracer не преследует санкционную политику коллективного Запада, делом показывая, что игры должны быть вне политики.
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В минувший понедельник так и произошло: игры от студий Eidos Montreal и Crystal Dynamics вернулись в продажу в российском сегменте Steam, что позволило игрокам предположить, что конкретно данные коллективы не разделяли позиции Square Enix. Но не тут-то было: сегодня начали поступать сообщения о том, что проекты их производства вновь перестали быть доступны в России. Беглая проверка внутри редакции подтвердила: переход по страницам соответствующих игр теперь встречает нас уже привычным сообщением «Ой, извините!».
Пока трудно сказать, в чём причина произошедшего. Дело в том, что внутри Embracer отсутствует единая позиция касательно продаж игр в тех или иных регионах. В частности, входящее в состав холдинга издательство THQ Nordic продолжает работать в российском регионе, в то время как также входящее в состав Embracer издательство Deep Silver — нет. Возможно, Embracer предоставила своим составным частям излишне много свободы в принятии решений, и с этим надо экстренно что-то делать.