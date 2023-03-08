Несмотря на то, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl должен состояться в этом году, чешско-украинская студия GSC Game World не торопится выкладывать все козыри на стол, считая, что редкой публикации подробностей проекта более чем достаточно. К сожалению, учитывая ситуацию и уровень доверия к коллективу — нет, недостаточно, но данное осознание к руководству GSC Game World пока не пришло. Тем не менее, на конференцию разработчиков игр GDC 2023 представители GSC всё же приедут и привезут с собой S.T.A.L.K.E.R. 2.
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Известно, что панели будет уделено всего полчаса, и в её ходе значительная часть внимания будет уделена технологии NVIDIA Omniverse Audio2Face, упрощающей создание лицевой анимации с помощью ИИ. Больше никаких подробностей касательно участия GSC Game World в целом и S.T.A.L.K.E.R. 2 в частности опубликовано не было.
Игра должна выйти в этом году на PC и Xbox Series, однако злые языки поговаривают, что очередного переноса релиза — до 2024 года — избежать не удастся. Как говорится, поживём — увидим.