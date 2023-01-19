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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали свежие скриншоты проекта и подтвердили релокацию значительной части студии в Чехию
Есть надежда, что проект всё же увидит свет.
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В начале прошлого года, после того как стартовали известные события, студия GSC Game World, по слухам, собрала вещи и «релоцировалась» в Чехию, где в спокойной обстановке продолжила работать над S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. Сегодня представители коллектива побеседовали с изданием Wired, где подтвердили факт переезда в Прагу, а также опубликовали несколько свежих скриншотов новинки. При этом разработчики отметили, что значительная часть коллектива продолжает находиться на Украине. С какой целью это было отмечено, вопрос риторический, ну а мы переходим к основной теме новости — скриншотам.

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На опубликованных снимках экрана можно заметить деревенскую часть Зоны, где полно опасностей, неожиданных находок и просто пробирающей до мозга костей атмосферы постапокалипсиса. Также на скриншотах можно заметить отдельные виды оружия, среди которых дробовик, винтовка, а также пистолет-пулемёт MAC-10.

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По плану, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в свет в этом году, но мы ни капельки не удивимся, если по итогу релиз в очередной раз отложат.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world
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