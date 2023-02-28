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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

На днях Atomic Heart попала в эпицентр пусть и не очень масштабного, но всё же скандала. Как известно, в игре на телевизорах в случайном порядке мелькают кадры из советского мультсериала «Ну, погоди!», и вот, судьбе было угодно, чтобы один из сравнительно популярных стримеров наткнулся именно на 12-й эпизод мультсериала, действие которого происходит в музее. На одном из кадров было замечено карикатурное изображение представителя африканского племени, и данный факт вызвал в западных СМИ бурную реакцию на тему расизма.

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Делать нечего, Mundfish, которая видит себя как глобальная студия, пришлось подчиниться мнению западного общества и удалить соответствующий фрагмент мультсериала. О том, что обновление 1.3.3.0/1.3.3.1, в состав которого и входит указанное изменение, было применено к игре, стало известно вчера вечером.

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Atomic Heart вышла 21 февраля и стала востребованной не только в России, но и за её пределами. Проект получил тёплые оценки критиков и восторженные оценки простых пользователей.