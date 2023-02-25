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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart уберут из игры фрагмент мультсериала «Ну, погоди!», который посчитали расистским
«I can’t, I can’t, I can’t with this game. I cannot with this game. What is wrong with this game?» (с)
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Нет ничего страшнее в западном мире, чем быть уличённым в расизме или в том, что там считают расизмом. А считать таковым можно практически что угодно, включая, как выяснилось, и кадры из безобидных мультсериалов. В частности, на днях под раздачу попали разработчики Atomic Heart, которых обвинили в расизме за включение в игру кадров из мультсериала «Ну, погоди!».

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Скандал продолжался несколько дней, и вот, сегодня представители студии Mundfish заявили, что отредактируют видеоряд. Разработчики приносят свои извинения за то, что использование старого мультика или музыки кого-то оскорбило.

Эпизоды «Ну, погоди!» в Atomic Heart транслируются в случайном порядке, и так уж получилось, что один из стримеров наткнулся именно на двенадцатую серию, в которой Волк и Заяц «сражаются» в музее, где мелькает карикатурное изображение африканского туземца.

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Неизвестно, как конкретно Mundfish собирается редактировать видеоряд, но наиболее логичным шагом станет просто удаление нескольких кадров с демонстрацией туземца в традиционной одежде.

#atomic heart #mundfish
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Китя.
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играется да. но не на максимальном соке.
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ExtenZ
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Bernigan
16:10
Судя по видео всё играется чётко, с ДЛСС ещё лучше, а ещё его на баланс можно поставить, и будет точно выше 60, баланс от качества почти не отличается
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MaxA
16:10
Попробуй, и моим тоже можешь, на фронт, Харьков ротом возьмёте, там меня найдёшь, я в центре. Смотри на кизяке не подорвись ))))))))
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V.L.A.D.L.E.N
16:09
Да. Также раза четыре начинал и бросил.
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Китя.
16:09
ФПС ниже 60 да ну на. притом что текстура 4х. хотя по умолчанию 8х но можно и 16х поставить.
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CTyDeHT
16:08
Надо две версии в таком случае: для граждан СНГ и для всех остальных
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Bernigan
16:05
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