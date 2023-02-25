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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Нет ничего страшнее в западном мире, чем быть уличённым в расизме или в том, что там считают расизмом. А считать таковым можно практически что угодно, включая, как выяснилось, и кадры из безобидных мультсериалов. В частности, на днях под раздачу попали разработчики Atomic Heart, которых обвинили в расизме за включение в игру кадров из мультсериала «Ну, погоди!».

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Скандал продолжался несколько дней, и вот, сегодня представители студии Mundfish заявили, что отредактируют видеоряд. Разработчики приносят свои извинения за то, что использование старого мультика или музыки кого-то оскорбило.

Эпизоды «Ну, погоди!» в Atomic Heart транслируются в случайном порядке, и так уж получилось, что один из стримеров наткнулся именно на двенадцатую серию, в которой Волк и Заяц «сражаются» в музее, где мелькает карикатурное изображение африканского туземца.

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Неизвестно, как конкретно Mundfish собирается редактировать видеоряд, но наиболее логичным шагом станет просто удаление нескольких кадров с демонстрацией туземца в традиционной одежде.