В 2023 году это не столь страшно, но неприятный осадок всё равно остаётся.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Сегодня ночью состоялась свежая геймплейная демонстрация Suicide Squad Kill the Justice League, которая не только вызвала неудобные вопросы у поклонников творчества студии Rocksteady, но и дополнительно убедила их в том, что современная игростроительная промышленность движется куда-то не в том направлении. Спустя несколько часов же появилась дополнительная информация, которая только упрочила мнение геймеров об увиденном.

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Речь идёт о разделе часто задаваемых вопросов на официальном сайте игры. Традиционно одним из них стал вопрос о необходимости постоянного подключения к Сети для прохождения проекта, и ответ на этот вопрос оказался положительным: если вы желаете играть в Suicide Squad Kill the Justice League, то необходимо постоянно быть подключённым к интернету.

Хоть в наше время это не является большой проблемой, а почувствовать её смогут разве что вахтовики, работающие вдали от цивилизации, неприятное послевкусие от подобных известий всё же остаётся. Дело в том, что Suicide Squad Kill the Justice League в своей основе является одиночным проектом, и вышеуказанные требования вызывают у геймеров справедливые вопросы в духе «Как быть, если соединение с Сетью пропадает не по твоей вине?».

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Релиз Suicide Squad Kill the Justice League должен состояться 26 мая на всех актуальных платформах.