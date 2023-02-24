Шесть минут геймплея. Ценителей это наверняка найдёт.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

На днях стало известно, что гвоздём программы в рамках мероприятия Sony State of Play станет суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League. Мероприятие прошло, геймплей показали, впечатления у геймеров в основном негативные.

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Сам геймплей особо ничем не примечателен: герои-злодеи применяют свои особые приспособления и умения, чтобы выполнять поставленные задачи. По мнению геймеров, разработчики переборщили с красками, отметив также, что в данном проекте происходит слишком много безумия, чтобы принадлежать к той же вселенной, что и культовая серия Batman Arkham.

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Насколько хорошо (или плохо) Suicide Squad Kill the Justice League играется на самом деле, узнаем 26 мая на актуальных платформах.