На днях стало известно, что гвоздём программы в рамках мероприятия Sony State of Play станет суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League. Мероприятие прошло, геймплей показали, впечатления у геймеров в основном негативные.
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Сам геймплей особо ничем не примечателен: герои-злодеи применяют свои особые приспособления и умения, чтобы выполнять поставленные задачи. По мнению геймеров, разработчики переборщили с красками, отметив также, что в данном проекте происходит слишком много безумия, чтобы принадлежать к той же вселенной, что и культовая серия Batman Arkham.
Насколько хорошо (или плохо) Suicide Squad Kill the Justice League играется на самом деле, узнаем 26 мая на актуальных платформах.