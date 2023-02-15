Вчера в Apex Legends вышло обновление «Разгул», которое не только внедрило в игру давно ожидаемую переработанную систему классов, но и добавило режим командной схватки (Team Deathmatch). Оказалось, что данное обновление было настолько ожидаемым, что его релиз спустя сутки спровоцировал скачкообразный рост «онлайна» Apex Legends: несколько часов назад в Steam был зафиксирован новый абсолютный рекорд в 610 433 игроков одновременно, что примерно на сто тысяч превосходит предыдущий рекорд.
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На сегодняшний день Apex Legends является самой успешной игрой в жанре королевской битвы, поэтому нет ничего удивительного в амбициозных планах студии Respawn Entertainment, рассчитывающих, что игра сохранит свою актуальность ещё в течение двадцати лет.